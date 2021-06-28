Саутгейт: «Хотим подарить болельщикам новые эмоции от противостояния Англии и Германии»

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против национальной команды Германии в 1/8 финала Евро-2020.

«Я считаю, что такой матч должен был состояться на более позднем этапе турнира. Для нас это отличная возможность войти в историю. Мы хотим подарить болельщикам новые эмоции от противостояния Англии и Германии», - цитирует специалиста BBC Sport.

Поединок пройдет во вторник, 29 июня, в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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