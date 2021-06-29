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Моуринью: «Италия - Англия – идеальный финал Евро»

29 Июня 2021, 18:34,

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью в статье The Times написал о том, что хотел бы видеть в финальном матче чемпионата Европы встречу сборных Англии и Италии. По мнению португальского специалиста, это был бы «идеальный финал».

В предвкушении сегодняшнего матча между сборными Англии и Германии, Жозе Моуринью говорит о том, что для победы англичанам необходимо сыграть с тройкой защитников. По мнению главного тренера «Ромы», немцы так убедительно переиграли сборную Португалии именно по тому, что подопечные Фернанду Сантуша играли по схеме с четырьмя защитниками.

Кроме того «Особенный» очень лестно высказался об игре крайнего защитника сборной Германии и итальянской «Аталанты» Робина Госенса: «Люди мало знают Госенса, потому что он играет в «Аталанте», но на самом деле он невероятно мощный левый защитник, он развил свои навыки, играя по этой же системе в «Аталанте». По мнению Моуринью, Госенс стал определяющим фактором в победе сборной Германии над португальцами.

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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Жозе Моуринью, Сборная Англии, Сборная Германии
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