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Англия - Германия: где смотреть прямую трансляцию онлайн

29 Июня 2021, 02:02,

Одна из самых интригующих пар в 1/8 финала Евро-2020 - противостояние Англии и Германии. Команда Гарета Саутгейта прошла группу без пропущенных голов, но и сама забила только дважды. Ее соперник играл гораздо результативнее и даже рисковал вылететь из группы - поражении от Франции (0:1), победа над Португалией (4:2) и драматичная ничья с венграми (2:2).

Шансы команд примерно равные, но у англичан есть преимущество своего поля.

В 19:00 смотрите матч на каналах: Первый, «Футбол 1» (Украина), «Футбол 2» (Украина), «Беларусь 5», «Беларусь 5 Интернет» и «Казахстан ТВ». Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Англии, Сборная Германии
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