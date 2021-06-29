«Три льва» завершили карьеру Лёва в сборной: Англия обыграла Германию и прошла в четвертьфинал

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29 Июня 2021, 20:51,
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Сборные Англии и Германии сыграли довольно скучный матч, в котором удачливее оказались подопечные Гарета Саутгейта. Британцы идут дальше, а Йоахим Лёв покидает пост наставника Бундестим.
|(1:0) Стерлинг Рахим 75'
|(2:0) Кейн Гарри 86'
Матч 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Англии и Германии притягивал огромный интерес. Тем более, встреча проходила на знаменитом лондонского «Уэмбли». Это настоящая классика футбола. В последний раз эти сборные на «Уэмбли» в рамках Евро встречались в 1996-м году в полуфинале, и тогда всё решила серия пенальти, решающий промах в которой допустил Гарет Саутгейт, ныне наставник «трёх львов». Спустя четверть века ему выпал шанс вернуть у судьбы должок.
Первый острый момент в матче возник у ворот англичан. Бундестим убежала в контратаку, и Горецка пытался ворваться в штрафную, но Райс руками его завалил чуть раньше. Немцы требовали красную карточку для англичанина, но всё же рядом с хавбеком «Баварии» бежал ещё и Уокер, так что судья ограничился жёлтой. Потенциально опасный штрафной ни к чему не привёл, так как Хаверц попал в кого-то из соперников.
Англичане ответили своим шансом на 16-й минуте. Стерлинг из-за пределов штрафной обводящим ударом бил впритирку с дальней штангой, но Нойер в красивом прыжке парировал. После углового Магуайр головой бил без помех, но слишком слабо и точно в руки немецкому голкиперу.
В целом англичане владели инициативой. Британцы владели мячом и чаще оказывались на чужой половине поля, но всё же остроты у ворот Нойера было немного. Немцы же по истечении получаса создали отличный момент. Хаверц из глубины вывел Вернера на рандеву с Пикфордом, но нападающий не смог в ближнем бою переиграть голкипера.
В остальном игра шла довольно вязкая, было много борьбы и немало фолов. Уже в компенсированное время к первому тайму англичане едва не забили. Мюллер обрезался, Стерлинг с левого фланга рванул в штрафную, где его накрыли, но мяч отскочил к Кейну, который был совсем один, но вместо удара форвард стал обрабатывать футбольный снаряд и сделать этого н смог, далеко отпустив. На перерыв команды так и ушли при нулях.
В начале второго тайма вперёд уже могли выйти немцы. После затяжной атаки мяч вылетел на линию штрафной, откуда Хаверц с лёта пальнул под перекладину, но Пикфорд сумел среагировать и спас свою команду, переведя футбольный снаряд на угловой. В начале второй половины уже Бундестим выглядела чуть активнее. Однако в целом игра шла довольно скучная, без ворот и почти без атакующих действий.
Время шло, и с каждой минутой этот матч всё больше укреплялся в статус самого скучного на текущем Евро. Заснули в итоге немцы, и за пятнадцать минут до конца основного времени в их ворота влетел гол. Стерлинг начал атаку слева, отдавая пас на Кейна, после чего побежал в штрафную. Мяч же оказался слева у Шоу, который прострелил, и всё тот же Стерлинг в касание пробил в цель с близкого расстояния.
Немцы тут же заработали потенциально опасный штрафной, но удар вновь пришёлся в стенку. Англичанам же гол придал сил, и они стали на кураже при поддержке трибун действовать активно. Тем не менее, за десять минут до конца матча немцы обязаны были сравнивать счёт. Стерлинг неудачно сыграл на чужой половине поля, мяч оказался у Хаверца, и тот вертикальной передачей вывел Мюллер на рандеву с Пикфордом, но опытный форвард умудрился пробить мимо ворот.
Англичане же ответили вторым голом. Шоу перехватил мяч на чужой половине поля, отдал его левее, Грилиш вошёл в штрафную, который набросил в центр, и Кейн головой пробил в цель.
Таким образом в четвертьфинал пробились англичане. Их соперник определится в матче Швеции и Украины, а сам поединок 1/4 пройдёт в Риме. Интересно, что британцы впервые на нынешнем Евро сыграют не на «Уэмбли». Сборная Германии же начинает перестройку. Как известно, Йоахим Лёв покидает национальную команду, и теперь руководить Бундестим будет Ханси Флик.
Андрей Центров
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Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
|Теги: Сборная Англии, Сборная Германии
У англичан хороший расклад по сетке, как бы до финала не дошли
После португал, казалось, что немцы взялись за дело, и вот те раз, да оно и португалы в той
игре никакие были, но все же... А с англичанами, да уже где то с 20мин, стало заметно, что ход
игры у англичан под контролем. А те два момента, Вернер, Мюллер, не плод командных действий. Англия, больше хотела выиграть, дубоватые, но, неуступчивы в единоборствах, и
быстрые, с таким календарем могут выйти в финал, ну а там... все может быть. Греция была
чемпиеном, то чеж Англии не стать. За сегодняшний матч- молодцы!
Болел за немчуру... Сыграли - отстой, но англичане не далеко ушли в качестве - будут слиты в первой же игре не на своём поле кем то из жёлто-синих, то есть уже в следующей игре...
на ЧМ легче, чем со шведами, Англии было только с Панамой. а про вторых "жёлто-синих" поржал)
Матч, на фоне двух вчерашний, вообще отстой...........
По факту теперь у афроанглов открыт путь до финала, если так строго будут играть в обороне, то могут и доползти....
И уже кто бы не вышел им в соперники , они проходимы , что Шведы , что Украина .
заведомо легкая дорога в финал может оказаться очень не простой та же Швеция очень неуступчивая и физически мощная как сами англичане, а в полуфинале яркая Дания или старые знакомые чехи....
согласен с тобой , я лишь моделирую то что видел , пока что англики самая крепкая команда .
Лев, кстати, и тут палценюхством занимался на камеру) Привычка - вторая натура)
ага.... как то мерзко это было видеть , особенно от ,,арийца ,,
У каждого есть фишка когда он волнуется или переживает.
Один вот знакомый на присядках сидит, еще один пальцами и ногтями впивается себе в плечо-шрамы уже которые не рассасываются, еще один пальцами хрустеть начинает-аж хочется ему леща за это дать)))
У Лева конечно действительно мерзкая привычка. Еще бы прыщи себе начал давить)))
фуууу нафиг ты мне эти гадости пишешь
Я умею)))
))))
А вообще, хоть главное - счет на табло, но что это за версия "Греция 2:0" от Англии? Результат, конечно, все спишет, но игра в атаке просто ужасна. Проста и тяжела, как топор, с Гарри- топором как наконечником)// С другой стороны, и немцы- никакие. Более того, они вообще потеряли свойственный им стиль, обычные такие "мальчики от поколения инстаграма" плюс афрогерманцы) Ничего общего с командами Клинсманна и Швайнштайгера нет вообще, кроме разве что поникших Мюллера, Кроса, да лукавого гНойера (обраточка ему пришла за тот незасчитанный и явный гол на ЧМ-2010). // Короче, при всех плюсах и минусах - настроение отличное. Смотрим дальше)
По ходу синдром Вернера очень заразен Мюллер тоже не забил в пустой угол просто жуть. Англосаксы как будто ждали (оборонялись) весь матч чтобы в концовке забить один или два и урвать победу вполне закономерный результат. Германия очень унылая остроты не хватает, наверное грядет омоложение и формация состава которую Лев не смог завершить полностью...
Англия оказалась намного меньше потерявшей от себя лучшей последних сезонов, чем Германия. От немцев двухгодичной давности была на поле хорошо если половина. Но это объективный процесс и никуда от него не уйти.
Англии поздравления. Родные стены могут и дальше им сильно помочь.
еще раз резюмирую свою мысль высказанную после второй групповой игры --Англия самый реальный претендент на титул , вышколенная оборона , строго , без шика на результат , ну и реализация неплохая , а Лев мне кажется затупил ... нужно было обострять атаку , Горецка очень тяжелый , Вернер бей беги , когда два таких игрока одновременно на поле это беда... Англию с победой .
Перефразируя классика "Что то прогнило в германском королевстве..." (с) Как то ни о чем что команда (при всех ее звездных именах), что ее игра. Англия тоже как то мимо, но оказалось, что не настолько.
А какая сборная из оставшихся "о чём"?
предвкушая нытьё: ваши ожидания - ваши проблемы (С)
Англия спокойно выполняет все установки тренера, варьирует схемы в зависимости от соперника, 360 минут играет на ноль и выбивает немцев пинком домой. те ещё из группы выползать не должны были, но раз выползли - получайте...
ай не люблю неметский фуцбол но это было просто позорище.. англы ничё такого не показали а где застряла немецкая машина - фиг-знат.. )))
Действительно, группа смерти. Все ее представители "умерли" в 1/8 финала.