«Три льва» завершили карьеру Лёва в сборной: Англия обыграла Германию и прошла в четвертьфинал

Сборные Англии и Германии сыграли довольно скучный матч, в котором удачливее оказались подопечные Гарета Саутгейта. Британцы идут дальше, а Йоахим Лёв покидает пост наставника Бундестим.

Матч 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Англии и Германии притягивал огромный интерес. Тем более, встреча проходила на знаменитом лондонского «Уэмбли». Это настоящая классика футбола. В последний раз эти сборные на «Уэмбли» в рамках Евро встречались в 1996-м году в полуфинале, и тогда всё решила серия пенальти, решающий промах в которой допустил Гарет Саутгейт, ныне наставник «трёх львов». Спустя четверть века ему выпал шанс вернуть у судьбы должок.

Первый острый момент в матче возник у ворот англичан. Бундестим убежала в контратаку, и Горецка пытался ворваться в штрафную, но Райс руками его завалил чуть раньше. Немцы требовали красную карточку для англичанина, но всё же рядом с хавбеком «Баварии» бежал ещё и Уокер, так что судья ограничился жёлтой. Потенциально опасный штрафной ни к чему не привёл, так как Хаверц попал в кого-то из соперников.

Англичане ответили своим шансом на 16-й минуте. Стерлинг из-за пределов штрафной обводящим ударом бил впритирку с дальней штангой, но Нойер в красивом прыжке парировал. После углового Магуайр головой бил без помех, но слишком слабо и точно в руки немецкому голкиперу.

В целом англичане владели инициативой. Британцы владели мячом и чаще оказывались на чужой половине поля, но всё же остроты у ворот Нойера было немного. Немцы же по истечении получаса создали отличный момент. Хаверц из глубины вывел Вернера на рандеву с Пикфордом, но нападающий не смог в ближнем бою переиграть голкипера.

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В остальном игра шла довольно вязкая, было много борьбы и немало фолов. Уже в компенсированное время к первому тайму англичане едва не забили. Мюллер обрезался, Стерлинг с левого фланга рванул в штрафную, где его накрыли, но мяч отскочил к Кейну, который был совсем один, но вместо удара форвард стал обрабатывать футбольный снаряд и сделать этого н смог, далеко отпустив. На перерыв команды так и ушли при нулях.

В начале второго тайма вперёд уже могли выйти немцы. После затяжной атаки мяч вылетел на линию штрафной, откуда Хаверц с лёта пальнул под перекладину, но Пикфорд сумел среагировать и спас свою команду, переведя футбольный снаряд на угловой. В начале второй половины уже Бундестим выглядела чуть активнее. Однако в целом игра шла довольно скучная, без ворот и почти без атакующих действий.

Время шло, и с каждой минутой этот матч всё больше укреплялся в статус самого скучного на текущем Евро. Заснули в итоге немцы, и за пятнадцать минут до конца основного времени в их ворота влетел гол. Стерлинг начал атаку слева, отдавая пас на Кейна, после чего побежал в штрафную. Мяч же оказался слева у Шоу, который прострелил, и всё тот же Стерлинг в касание пробил в цель с близкого расстояния.

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Немцы тут же заработали потенциально опасный штрафной, но удар вновь пришёлся в стенку. Англичанам же гол придал сил, и они стали на кураже при поддержке трибун действовать активно. Тем не менее, за десять минут до конца матча немцы обязаны были сравнивать счёт. Стерлинг неудачно сыграл на чужой половине поля, мяч оказался у Хаверца, и тот вертикальной передачей вывел Мюллер на рандеву с Пикфордом, но опытный форвард умудрился пробить мимо ворот.

Англичане же ответили вторым голом. Шоу перехватил мяч на чужой половине поля, отдал его левее, Грилиш вошёл в штрафную, который набросил в центр, и Кейн головой пробил в цель.

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Таким образом в четвертьфинал пробились англичане. Их соперник определится в матче Швеции и Украины, а сам поединок 1/4 пройдёт в Риме. Интересно, что британцы впервые на нынешнем Евро сыграют не на «Уэмбли». Сборная Германии же начинает перестройку. Как известно, Йоахим Лёв покидает национальную команду, и теперь руководить Бундестим будет Ханси Флик.