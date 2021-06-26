​Сборной Германии не разрешили потренироваться на «Уэмбли»

Сборная Германии все три матча групповой стадии Евро-2020 проводила на своём поле. Теперь команде Йоахима Лёва предстоит поездка на «Уэмбли», где в 1/8 финала Бундестим сыграет против Англии. Немецкая сборная хотела провести тренировку на «Уэмбли» в преддверии матча, однако УЕФА не разрешил, думая о качестве газона.

«Нам очень хотелось потренироваться там, чтобы прочувствовать эту атмосферу. Запрет удручает», - цитирует Sky Germany Йенса Гриттнера, представляющего Немецкий футбольный союз.

Сборные Англии и Германии сыграют на «Уэмбли» в 1/8 финала во вторник, 29 июня. Стоит сказать, что на этом стадионе пройдут полуфиналы и финал, поэтому беспокоиться о качестве газона особенно важно.