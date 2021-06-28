Госенс назвал главную силу сборной Англии

Защитник сборной Германии Робин Госенс дал интервью в преддверии поединка против национальной команды Англии в плей-офф чемпионата Европы-2020.

«Высочайшие скорости в атаке - это главная сила сборной Англии. Поэтому для нас очень важно четко сыграть в обороне. Если у нас получится нейтрализовать их атакующий потенциал, то сами сможем создавать моменты у ворот соперника. Думаю, это сработает», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Англия и Германия сыграют на стадионе «Уэмбли» во вторник, 29 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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