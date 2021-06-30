Сказка Стерлинга, глубина состава и бурлящий «Уэмбли» – английское СМИ назвало козыри сборной страны

Сборная Англии обыграла команду Германии благодаря голам Стерлинга и Кейна. Английское издание FourFourTwo традиционно отмечает главные моменты по итогам поединка своей команды.

Сказочный Евро для Стерлинга

Рахим Стерлинг, казалось, не был уверен, что выйдет в стартовом составе в первой игре этого турнира после трудных месяцев в "Манчестер Сити".

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Звучали призывы к тому, чтобы вместо него в старте играли другие, но Гарет Саутгейт поддержал его, и Стерлинг стал ключевой фигурой сборной Англии на Евро. В конце концов, все три первых гола "трёх львов" на этом турнире были забиты Стерлингом.

Его гол в дебютной встрече против Хорватии придал ему уверенности в себе, а против Германии он был самой большой угрозой, бежал на соперников и создавал им бесчисленные проблемы.

Он получил свою награду, войдя в штрафную, чтобы замкнуть передачу Люка Шоу и вывести Англию вперед. Для Рахима Стерлинга, мальчика, который ходил в школу всего в четверти мили от этого стадиона, Евро-2020 стал абсолютной сказкой.

Это также вознаграждение за веру Саутгейта в него – Стерлинг отплатил тренеру победой над Германией, спустя 25 лет после знаменитого промаха Саутгейта с пенальти против той же самой команды. Это было искупление.

Кейн приносит пользу

Гарри Кейна много критиковали за его плохое выступление на этом турнире, и в какой-то момент показалось, что так будет и в этом матче. За первые полчаса встречи он лишь дважды коснулся мяча, и казалось, что вот-вот уйдёт с поля, когда получил травму в начале второго тайма.

Маркус Рэшфорд был призван заменить его, но было решено, что Кейн всё-таки сможет продолжить игру. Насколько решающим мог оказаться этот момент?

После того как Стерлинг открыл счет, Кейн наконец-то отличился на Евро-2020, забив типичный гол нападающего, который принёс победу. Если он сможет забить ещё раз, то Англия действительно будет в деле.

Сила в глубине состава приносит дивиденды

Скамейка запасных сборной Англии в этой игре выглядела удивительно сильной – Мейсон Маунт, Фил Фоден, Джек Грилиш, Джейдон Санчо и Маркус Рэшфорд ждали своего часа, надеясь сыграть свою роль в атаке, и опытный Джордан Хендерсон также вышел на замену.

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У Германии не было таких возможностей на скамейке запасных, и первая же замена Англии в этой игре придала дополнительный импульс атаке, как раз когда соперники устали.

Трибуны закричали, когда Джек Грилиш появился на поле чуть более чем за 20 минут до конца матча. Выйдя на поле "Уэмбли" с таким приёмом, он, должно быть, почувствовал себя 10 футов ростом – и сыграл свою роль в обоих голах, отметившись ассистом на Гарри Кейна во втором голе.

Возможности скамейки Англии могут и дальше быть очень полезными.

Пикфорд снова великолепен

Говорите что хотите о Джордане Пикфорде, но до сих пор на крупных турнирах в составе сборной Англии он был великолепен.

Возможно, на клубном уровне Пикфорду свойственно ошибаться, но на чемпионате мира или Евро-2020 это не проявилось, и каждый болельщик сборной Англии надеется, что так будет и впредь.

Акробатический сейв, который Пикфорд сделал после удара Кая Хавертца при счёте 0:0 в этом матче, был сенсационным и стал важным моментом в игре. Он также сделал ключевой сейв при ударе Тимо Вернера в первом тайме, выстояв, когда нападающий вышел один на один. Пикфорд до сих пор не пропустил ни одного гола на этом турнире – прекрасное достижение.

Атмосфера была важным преимуществом

Вместимость стадиона на этом матче составила около 43 000 человек – по сравнению с 22 500 на матчах группового этапа, и неудивительно, что это невероятно улучшило атмосферу.

Во время матча с Чехией временами было немного тихо, стадион был заполнен лишь на четверть, но в этот раз перед началом игры на стадионе царила атмосфера карнавала.

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Если 11 дней назад болельщики Шотландии внутри стадиона шумели почти так же, как и болельщики хозяев, то в этот раз все было совсем по-другому, ведь это была одна из самых больших игр, когда-либо проводившихся на новом "Уэмбли".

Здесь собралось всего 2000 немецких болельщиков, многие из которых проживают в Великобритании, поэтому у Англии было огромное домашнее преимущество, и это помогало поддерживать высокую интенсивность "трёх львов" во время матча.

Именно эта интенсивность была самой сильной стороной Англии в этот день и достигла кульминации в двух голах, каждый из которых вызвал сцены абсолютного восторга по всему стадиону – сцены, которые авторы мячей никогда не забудет.

Вы бы и не подумали, что "Уэмбли" был заполнен лишь наполовину! Каково же будет, если Англия выйдет в полуфинал при 60 000 зрителей?

Андрей Центров