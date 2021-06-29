Саутгейт: «Что меня порадовало больше всего, мы всё время страстно играли, своим сердцем»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отметил силу команды Германии, которая была обыграна на «Уэмбли» в 1/8 финала чемпионата Европы.

- Мы знали, что к нам будут вопросы после матчей на чемпионате мира против топ-соперников. Мы знали, что сборная Германии со всем ее опытом будет диктовать темп игры по ходу отдельных ее отрезков. Мы знали, что Кроос будет строить игру, и нам нужно было сохранять спокойствие. Что меня порадовало больше всего, мы все время страстно играли, своим сердцем. Сегодня мы сыграли разумно, - заявил Саутгейт на пресс-конференции.

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