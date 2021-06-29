ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Саутгейт: «Что меня порадовало больше всего, мы всё время страстно играли, своим сердцем»

29 Июня 2021, 23:02,

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отметил силу команды Германии, которая была обыграна на «Уэмбли» в 1/8 финала чемпионата Европы.

- Мы знали, что к нам будут вопросы после матчей на чемпионате мира против топ-соперников. Мы знали, что сборная Германии со всем ее опытом будет диктовать темп игры по ходу отдельных ее отрезков. Мы знали, что Кроос будет строить игру, и нам нужно было сохранять спокойствие. Что меня порадовало больше всего, мы все время страстно играли, своим сердцем. Сегодня мы сыграли разумно, - заявил Саутгейт на пресс-конференции.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Англии, Гарет Саутгейт
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
sierge
29 Июня 2021, 23:15

Сабутгейт думаю реабилитировался за тот промах с пенальти, мне кажется этот эпизод его преследовал. Команда была прекрасная с ширером и гаскойном, газа так вообще шикарный гол забил

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы  
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев  
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола  
​Правило гостевого гола отменили – почему это плохо
​Правило гостевого гола отменили – почему это плохо  
Популярные материалы
Франция предала футбол и ответила за это
Франция предала футбол и ответила за это
Определились все пары 1/8 финала Евро-2020
Определились все пары 1/8 финала Евро-2020
С кем сыграет Украина в 1/8 финала
С кем сыграет Украина в 1/8 финала
«Барселона» предложит двух игроков за Роналду
«Барселона» предложит двух игроков за Роналду
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге