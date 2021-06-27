​Стоунс: «Пришло время показать всему миру, какая мы хорошая команда»

Защитник сборной Англии Джон Стоунс сказал несколько слов по поводу предстоящего матча 1/8 финала чемпионата Европы против Германии.

«Вы хотите испытывать себя в матчах с лучшими командами, и теперь у нас есть такая возможность. Мы не пропустили в трёх прошедших играх Евро-2020. Это важная вещь – сохранять свои ворота на замке, позволяя игрокам атаки выражать себя.

У нас появляется менталитет победителя, у нас есть голод. Пришло время показать не только Европе, но и всему миру, какая мы хорошая команда. Мы очень уважаем сборную Германии, но мы должны выйти и показать свой футбол», - цитирует Стоунса The Guardian.

Матч Англия – Германия пройдёт во вторник, 29 июня.