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​Стоунс: «Пришло время показать всему миру, какая мы хорошая команда»

27 Июня 2021, 10:44,

Защитник сборной Англии Джон Стоунс сказал несколько слов по поводу предстоящего матча 1/8 финала чемпионата Европы против Германии.

«Вы хотите испытывать себя в матчах с лучшими командами, и теперь у нас есть такая возможность. Мы не пропустили в трёх прошедших играх Евро-2020. Это важная вещь – сохранять свои ворота на замке, позволяя игрокам атаки выражать себя.

У нас появляется менталитет победителя, у нас есть голод. Пришло время показать не только Европе, но и всему миру, какая мы хорошая команда. Мы очень уважаем сборную Германии, но мы должны выйти и показать свой футбол», - цитирует Стоунса The Guardian.

Матч Англия – Германия пройдёт во вторник, 29 июня.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Англии, Джон Стоунс
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Комментарии (1)
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edwardcalin
27 Июня 2021, 12:31
Каждый раз так говорите и ничего не происходит. Вот она, обратная сторона снобизма)
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