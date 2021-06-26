Мюллер: «Мы будем не против, если безголевая серия Кейна продолжится»

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26 Июня 2021, 15:51,
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Форвард сборной Германии Томас Мюллер высказался о голевой засухе нападающего национальной команды Англии Гарри Кейна на чемпионате Европы-2020.
«Топ-бомбардиры должны уметь терпеть. Нужно ждать своего шанса. Не могу объяснить, почему у него не получается забить на Евро-2020. Могу сказать одно, мы будем не против, если его безголевая серия продолжится в нашем матче», - цитирует Томаса Bayern & Germany в твиттер-аккаунте.
Встреча сборных Англии и Германии состоится на стадионе «Уэмбли» во вторник, 29 июня. Начало запланировано в 19:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Гарри Кейн, Томас Мюллер