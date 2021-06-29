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Все команды «группы смерти» «умерли» в 1/8 финала Евро

29 Июня 2021, 21:28,

Во время жеребьёвки финальной части чемпионата Европы 2020 года болельщики были шокированы составом группы F, куда попали сборные Франции, Португалии, Германии и Венгрии.

По ходу группового турнира удивили венгры, которые на равных бились с чемпионами мира и Европы, а также мощной «бундестим». Как оказалось в итоге, скорее это грозное трио выступило ближе к уровню сборной Венгрии, так как уже на стадии 1/8 финала тройка грандов завершила выступления.

Португалия ничего не смогла поделать с бельгийцами, Франция упустила победу 3:1 над Швейцарией и проиграла по пенальти, а немцы проиграли Англии.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Франции, Сборная Германии, Сборная Португалии
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