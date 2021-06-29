​Сборные Англии и Германии назвали составы

В одном из наиболее интересных матчей 1/8 финала чемпионата Европы за билет в четвертьфинал сразятся сборные Англии и Германии.

Рулевой английской сборной Гарет Саутгейт принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков: Пикфорд, Уокер, Шоу, Райс, Стоунс, Магуайр, Кейн, Стерлинг, Триппьер, Филлипс, Сака.

Наставник немецкой национальной команды Йоахим Лёв, в свою очередь, сделал ставку на таких исполнителей: Нойер, Рюдигер, Гинтер, Хуммельс, Киммих, Хаверц, Кроос, Вернер, Горецка, Госенс, Мюллер.

Стартовый свисток в матче Англия – Германия прозвучит на «Уэмбли» в 19:00 по московскому времени. Не пропустите текстовый репортаж на LiveResult.

Отметим, что победитель этой дуэли в четвертьфинале сыграет с победителем в паре Швеция – Украина.