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​Сборные Англии и Германии назвали составы

29 Июня 2021, 17:55,

В одном из наиболее интересных матчей 1/8 финала чемпионата Европы за билет в четвертьфинал сразятся сборные Англии и Германии.

Рулевой английской сборной Гарет Саутгейт принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков: Пикфорд, Уокер, Шоу, Райс, Стоунс, Магуайр, Кейн, Стерлинг, Триппьер, Филлипс, Сака.

Наставник немецкой национальной команды Йоахим Лёв, в свою очередь, сделал ставку на таких исполнителей: Нойер, Рюдигер, Гинтер, Хуммельс, Киммих, Хаверц, Кроос, Вернер, Горецка, Госенс, Мюллер.

Стартовый свисток в матче Англия – Германия прозвучит на «Уэмбли» в 19:00 по московскому времени. Не пропустите текстовый репортаж на LiveResult.

Отметим, что победитель этой дуэли в четвертьфинале сыграет с победителем в паре Швеция – Украина.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Англии, Сборная Германии
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