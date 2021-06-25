Маттеус: «Если Санчо не подходит сборной Англии, мы можем выдать ему немецкий паспорт»

Экс-защитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус прокомментировал отсутствие игровой практики у атакующего полузащитника Джедона Санчо в национальной команде Англии.

«Джедон является одним из лучших в чемпионате Германии на протяжении нескольких сезонов. Если он не подходит Англии, то мы можем выдать ему немецкий паспорт», - приводит слова Лотара портал Goal.

В Бундеслиге Санчо защищает цвета дортмундской «Боруссии». В минувшем розыгрыше чемпионата Германии 21-летний вингер провел 26 поединков, записав на свой счет восемь забитых мячей и 11 результативных передач.