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Маттеус: «Если Санчо не подходит сборной Англии, мы можем выдать ему немецкий паспорт»

25 Июня 2021, 08:08,

Экс-защитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус прокомментировал отсутствие игровой практики у атакующего полузащитника Джедона Санчо в национальной команде Англии.

«Джедон является одним из лучших в чемпионате Германии на протяжении нескольких сезонов. Если он не подходит Англии, то мы можем выдать ему немецкий паспорт», - приводит слова Лотара портал Goal.

В Бундеслиге Санчо защищает цвета дортмундской «Боруссии». В минувшем розыгрыше чемпионата Германии 21-летний вингер провел 26 поединков, записав на свой счет восемь забитых мячей и 11 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лотар Маттеус, Джедон Санчо
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