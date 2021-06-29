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​Бекхэм присутствует на матче Англия – Германия

29 Июня 2021, 19:50,

Во вторник одну из последних путёвок в четвертьфинал чемпионата Европы разыгрывают сборные Англии и Германии. На матче присутствует экс-футболист английской национальной команды Дэвид Бекхэм. В телетрансляцию попал кадр, на котором пребывающий в хорошем расположении духа Бекхэм находится на трибуне.

Дэвид Бекхэм выступал за сборную Англии с 1996 по 2009 год. В настоящий момент известный в прошлом футболист занимается развитием своего клуба «Интер Майами», выступающем в МЛС с 2020 года.

Следить за матчем Англия – Германия можно в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Англии, Дэвид Бекхэм
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