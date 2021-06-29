​Бекхэм присутствует на матче Англия – Германия

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29 Июня 2021, 19:50,
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Во вторник одну из последних путёвок в четвертьфинал чемпионата Европы разыгрывают сборные Англии и Германии. На матче присутствует экс-футболист английской национальной команды Дэвид Бекхэм. В телетрансляцию попал кадр, на котором пребывающий в хорошем расположении духа Бекхэм находится на трибуне.
Дэвид Бекхэм выступал за сборную Англии с 1996 по 2009 год. В настоящий момент известный в прошлом футболист занимается развитием своего клуба «Интер Майами», выступающем в МЛС с 2020 года.
Следить за матчем Англия – Германия можно в текстовой трансляции.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Англии, Дэвид Бекхэм