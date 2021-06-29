Мостовой сделал прогноз на матч Англия - Германия

Бывший футболист московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой высказался о предстоящем поединке сборных Англии и Германии в 1/8 финала чемпионата Европы - 2020.

«В предстоящем матче фаворита нет. Мне кажется, будет 1:1, все решится либо в овертайме, либо в серии пенальти», - цитирует эксперта «Спорт-Экспресс».

Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 29 июня, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.

Победитель этого матча сыграет в четвертьфинале против сильнейшего в паре Швеция - Украина.

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