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Мостовой сделал прогноз на матч Англия - Германия

29 Июня 2021, 11:39,

Бывший футболист московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой высказался о предстоящем поединке сборных Англии и Германии в 1/8 финала чемпионата Европы - 2020.

«В предстоящем матче фаворита нет. Мне кажется, будет 1:1, все решится либо в овертайме, либо в серии пенальти», - цитирует эксперта «Спорт-Экспресс».

Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 29 июня, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.

Победитель этого матча сыграет в четвертьфинале против сильнейшего в паре Швеция - Украина.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: прогнозы на футбол, Сборная Англии, Сборная Германии, Александр Мостовой
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