Фред: «В перерыве был разговор в раздевалке»

Английский «Манчестер Юнайтед» прошел «Барселону» и пробился в 1/8 финала Лиги Европы, в ответном матче подопечные Эрика тен Хага забили дважды и переломили ход неудачно начавшегося матча в свою пользу. События игры прокомментировал автор первого гола «Манчестер Юнайтед» Фред:

- Очень приятно, когда фаны скандируют твое имя. Но мы сыграли хороший матч. Сейчас надо перестраиваться на финал, который уже в воскресенье. Первый тайм мы сыграли хуже, чем обычно. Но во второй половине игры мы сыграли намного лучше них. У нас был разговор в перерыве, тренер перенастроил нас, и все получилось, - цитирует игрока BT Sport.