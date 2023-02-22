Хави: «МЮ» – одна из лучших команд Европы на данный момент»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд».

На прошлой неделе команды не выявили победителя на «Камп Ноу» – 2:2.

«Полагаю, ответный матч будет похож на первый. «Юнайтед» постарается активно прессинговать, поскольку этого потребует местная публика. Нас ждёт один из лучших матчей, который можно увидеть в европейском футболе.

Обе команды подходят к игре в отличной форме. На мой взгляд, «Манчестер Юнайтед» – одна из сильнейших команд Европы прямо сейчас. Нас ждёт непростое испытание, но мы сохраняем хорошие шансы на успех», – заявил на пресс-конференции рулевой «сине-гранатовых».