«Барселона» заинтересована в трансфере защитника «МЮ»

Каталонская «Барселона» в обозримом будущем может пополнить свои ряды защитником «Манчестер Юнайтед» Диогу Далотом. По информации от Mundo Deportivo, португалец находится в шорт-листе главного тренера «сине-гранатовых» Хави Эрнандеса.

Напомним, после вероятного ухода Эктора Бельерина в конце сезона на правах свободного агента, «Барселона» наверняка займётся поиском нового правого защитника. Контракт Далота с «Манчестер Юнайтед» недавно был продлён до 2024 года, но «сине-гранатовые» всё равно могут попытаться заполучить игрока.

В четверг Далот сыграет против «Барселоны» в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы.