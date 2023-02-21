Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» заинтересована в трансфере защитника «МЮ»

21 Февраля 2023 • 14:36 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Барселона
1 2.25 X 3.40 2 3.15
23.02 23:00

Каталонская «Барселона» в обозримом будущем может пополнить свои ряды защитником «Манчестер Юнайтед» Диогу Далотом. По информации от Mundo Deportivo, португалец находится в шорт-листе главного тренера «сине-гранатовых» Хави Эрнандеса.

Напомним, после вероятного ухода Эктора Бельерина в конце сезона на правах свободного агента, «Барселона» наверняка займётся поиском нового правого защитника. Контракт Далота с «Манчестер Юнайтед» недавно был продлён до 2024 года, но «сине-гранатовые» всё равно могут попытаться заполучить игрока.

В четверг Далот сыграет против «Барселоны» в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Диогу Далот трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Февраля
14:36 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» заинтересована в трансфере защитника «МЮ»
14:11 · Англия. Премьер-лига
Клопп летом хотел видеть Вальверде в «Ливерпуле»
13:58 · Англия. Премьер-лига
Канте на этой неделе должен возобновить тренировки с «Челси»
13:49 · Англия. Премьер-лига
Венгер: «Ливерпуль» провалился в этом сезоне не из-за одной причины, ответов много»
13:40 · Англия. Премьер-лига
Хадсон-Одои: «В последнее время я мало общаюсь с представителями «Челси»
13:22 · Англия. Премьер-лига
Тебас: «АПЛ дестабилизирует европейских футбол»
12:59 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо: «Артета был одной из причин, из-за которой я перешёл в «Арсенал»
12:49 · Англия. Премьер-лига
Почеттино отказался от работы в «Челси»
12:42 · Англия. Премьер-лига
Вернер: «Тухель забыл обо мне, поэтому я вернулся в «РБ Лейпциг»
12:23 · Англия. Премьер-лига
Вернер: «Мои проблемы в «Челси» начались, когда клуб приобрёл Лукаку»
11:54 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» попробует выкупить Ленгле на постоянной основе
10:50 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Винисиуса уже можно назвать легендой «Реала»
10:23 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо: «В «Челси» мне дали понять, что я не вхожу в планы клуба»
09:39 · Англия. Премьер-лига
Влахович был близок к трансферу в клуб АПЛ за 120 млн евро
09:27 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «МЮ» нацелились на французского полузащитника
Все новости
Рекомендуем