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Лига Европы

​У Хави спросили, боится ли он матча на «Олд Траффорд»

22 Февраля 2023 • 13:21 Комментировать
Манчестер Юнайтед
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Барселона
1 2.20 X 3.45 2 3.25
23.02 23:00

В четверг вечером «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» проведут ответный матч стыкового раунда плей-офф Лиги Европы. Главный тренер каталонской команды Хави ответил на вопрос, боится ли он матча на «Олд Траффорд».

«Страх? Наоборот, «Олд Траффорд» мотивирует. Это один из тех стадионов, на котором хочется сыграть хотя бы раз в жизни. Здесь нужно выкладываться по максимуму», - сказал Хави, чьи слова приводит на своих станицах TheTimes.

Напомним, что в первом матче «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» не выявили сильнейшего на поле «Камп Ноу» - 2:2.  

Ранее Хави оценил уровень матча «МЮ» - «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Хави Эрнандес
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БАРСЕЛОНА
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