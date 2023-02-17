Назван самый дорогой клуб Лиги Европы в текущем сезоне

Вчера прошли первые матчи Лиги Европы УЕФА на стадии 1/16 финала. В честь этого портал Transfermarkt посчитал стоимость всех игроков в каждой команде и назвал самый дорогой клуб турнира.

Первое место занял лондонский «Арсенал» - стоимость игроков «канониров» оценивается порталом в 803 млн евро. Это больше чем у идущей на втором месте «Барселоны» - 762 млн. Третье место рейтинга – у «Манчестер Юнайтед» - «манкунианцы» отстали от каталонцев лишь на 3 млн – 759 млн.

Четвертое место – у туринского «Ювентуса» - всего 442 млн евро. На пятом – леверкузенский «Байер» - 416 млн.

«Реал Сосьедад» - на шестом месте – 381 млн евро. Римская «Рома» - седьмая – 339 млн. Восьмое место у «Ренна» - 320 млн, девятое – у «Монако» - 306 млн. Замыкает десятку «Аякс» - 275 млн.