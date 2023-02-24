Прервалась 37-матчевая серия «Барселоны»

Английский «Манчестер Юнайтед» прошел «Барселону» и пробился в 1/8 финала Лиги Европы, в ответном матче подопечные Эрика тен Хага забили дважды и переломили ход неудачно начавшегося матча в свою пользу. Таким образом, прервалась серия, которая продлилась почти два года.

В последний раз «Барселона» проиграла, ведя в счете к перерыву, аж в апреле 2021 года, тогда это случилось против «Гранады» - 1:2. В общей сложности серия матчей, в которых «Барселона» вела в счете к перерыву и не проиграла в итоге, достигла 37 матчей с учетом всех турниров, однако сейчас она проиграла и покинула Лигу Европы.