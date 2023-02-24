«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Барселоной» впервые с 2008 года

Английский «Манчестер Юнайтед» одержал победу над каталонской «Барселоной» в матче Лиги Европы со счётом 2:1 (общий счёт – 4:3).

Первый тайм «красные дьяволы» проиграли – пенальти реализовал польский футболист Роберт Левандовски и, хоть вратарь команды хозяев был близок к спасению, «сине-гранатовые», казалось, уверенно пошли к успеху.

Но в самом дебюте второй половины игры бразилец Фред подарил манчестерским болельщикам надежду на победу, а уже позже, на 73-й минуте Антони вывел свою команду вперёд.

В итоге матч завершился победой «Манчестер Юнайтед» и их выходом в следующую стадию турнира, лидеры Ла Лиги покинули турнир.

Примечательно то, что эта победа стала первой для коллектива из Манчестера с 2008 года - с тех пор каталонский клуб в официальных матчах они не обыгрывали вплоть до сегодняшнего дня.

Игра 15-летней давности завершилась со счётом 1:0, это был полуфинал Лиги чемпионов.