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Лига Европы

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Барселоной» впервые с 2008 года

24 Февраля 2023 • 01:01 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
2:1
Барселона
окончен

Английский «Манчестер Юнайтед» одержал победу над каталонской «Барселоной» в матче Лиги Европы со счётом 2:1 (общий счёт – 4:3).

Первый тайм «красные дьяволы» проиграли – пенальти реализовал польский футболист Роберт Левандовски и, хоть вратарь команды хозяев был близок к спасению, «сине-гранатовые», казалось, уверенно пошли к успеху.

Но в самом дебюте второй половины игры бразилец Фред подарил манчестерским болельщикам надежду на победу, а уже позже, на 73-й минуте Антони вывел свою команду вперёд.

В итоге матч завершился победой «Манчестер Юнайтед» и их выходом в следующую стадию турнира, лидеры Ла Лиги покинули турнир.

Примечательно то, что эта победа стала первой для коллектива из Манчестера с 2008 года - с тех пор каталонский клуб в официальных матчах они не обыгрывали вплоть до сегодняшнего дня.

Игра 15-летней давности завершилась со счётом 1:0, это был полуфинал Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Роберт Левандовски Фред Сантос Антони
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Комментарии (1)
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kos34rus
24 Февраля 2023 в 01:09
Ооооо брат, это жулики⚽)
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