Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

«Манчестер Юнайтед» сравнял счёт в матче с «Барселоной»

24 Февраля 2023 • 00:18 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:1
Барселона
окончен

Английский «Манчестер Юнайтед» на 47-й минуте сравнял счёт в матче Лиги Европы с каталонской «Барселоной».

Гол в составе «красный дьяволов» забил бразильский полузащитник Фред. Общий счёт в двухматчевом противостоянии снова равный – 3:3.

В данный момент идёт шестая десятиминутка встречи. За прямой трансляцией захватывающего поединка вы можете следить на нашем сайте.

Напомним, первый гол в матче забил польский футболист Роберт Левандовски, который сумел реализовать пенальти, несмотря на то, что голкипер команды хозяев поля был близок к спасению своих ворот от гола «сине-гранатового» клуба.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Фред Сантос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Пенальти
Монако Монако
Байер Л Байер Л
2
3
2.27 3.65 3.05
Видео
Окончен
Митьюлланд Митьюлланд
Спортинг Л Спортинг Л
0
4
4.30 3.80 1.83
Видео
Окончен
Нант Нант
Ювентус Ювентус
0
3
5.20 3.80 1.72
Видео
Окончен
ПСВ ПСВ
Севилья Севилья
2
0
2.08 3.55 3.60
Видео
119 мин
Ренн Ренн
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
1
0
1.91 3.80 4.00
Видео
Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Барселона Барселона
2
1
2.80 3.45 2.50
Видео
Окончен
Рома Рома
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
2
0
1.84 3.60 4.60
Видео
Окончен
Унион Берлин Унион Берлин
Аякс Аякс
3
1
2.65 3.25 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Февраля
00:57 · Лига Европы
«Унион» вынес «Аякс» из еврокубков
00:56 · Лига Европы
«Роме» одолела «Ред Булл Зальцбург» с нужным счётом
00:37 · Лига Европы
«Манчестер Юнайтед» вышел вперёд в матче с «Барселоной»
00:23 · Лига Европы
Петер Шмейхель: «Манчестер Юнайтед» не нужен де Йонг»
00:23 · Испания. Ла Лига
Левандовски забивает 25 и больше голов 12 сезонов кряду
00:18 · Лига Европы
«Манчестер Юнайтед» сравнял счёт в матче с «Барселоной»
00:13 · Лига Европы
Ди Мария: «Знакомство с дель Пьеро - это честь для меня» 1
00:02 · Франция. Лига 1
«Монако» потерпел первое поражение в 2023 году
23 Февраля
23:50 · Лига Европы
Аллегри: «Ди Мария заставляет всю команду играть иначе»
23:42 · Лига Европы
Дель Пьеро: «Ди Мария - это Божий дар для «Ювентуса»
23:34 · Лига Европы
Ди Мария: «Я смог поднять уровень своей игры»
23:30 · Лига Европы
Аллегри: «Мы обязаны попробовать выиграть Лигу Европы»
23:22 · Лига Европы
«Барселона» открыла счёт в матче с «Манчестер Юнайтед»
23:05 · Лига Европы
Ди Мария – самый возрастной автор хет-трика в ЛЕ после Ибрагимовича
22:54 · Лига Европы
«Спортинг», «Севилья» и «Лацио» пробились в 1/8 финала
Все новости
Рекомендуем