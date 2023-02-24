«Манчестер Юнайтед» сравнял счёт в матче с «Барселоной»

Английский «Манчестер Юнайтед» на 47-й минуте сравнял счёт в матче Лиги Европы с каталонской «Барселоной».

Гол в составе «красный дьяволов» забил бразильский полузащитник Фред. Общий счёт в двухматчевом противостоянии снова равный – 3:3.

В данный момент идёт шестая десятиминутка встречи. За прямой трансляцией захватывающего поединка вы можете следить на нашем сайте.

Напомним, первый гол в матче забил польский футболист Роберт Левандовски, который сумел реализовать пенальти, несмотря на то, что голкипер команды хозяев поля был близок к спасению своих ворот от гола «сине-гранатового» клуба.