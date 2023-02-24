Тен Хаг о Фреде: «У него очень хорошо получаются забеги»

Английский «Манчестер Юнайтед» прошел «Барселону» и пробился в 1/8 финала Лиги Европы, в ответном матче подопечные Эрика тен Хага забили дважды и переломили ход неудачно начавшегося матча в свою пользу. Первый из них записал на свой счет Фред, чем очень доволен нидерландский тренер, прокомментировавший его выступление. Ему очень понравилось то, как Фред прорывал оборону каталонцев.

- Что мне действительно нравится, так это его забеги. Сегодня они были очень своевременными и эффективными. Но у нас есть и Варан, и Лисандро Мартинес - эти ребята не боятся никого на поле, - цитирует слова тен Хага BT Sport.