Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Гави не сыграет в ответном матче «МЮ» и «Барселоны»

16 Февраля 2023 • 22:29 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Барселона
23.02 23:00

Молодой хавбек «Барселоны» Гави, как и Педри, не сможет помочь «сине-гранатовым» на «Олд Траффорд» в ответном матче против «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы. В первой встрече на стадии 1/16 финала юниор «Барсы» получил жёлтую карточку, таким образом, он пропустит следующий матч.

Ранее стало известно, что из-за повреждения против «МЮ» в ответном поединке, скорее всего, не сыграет Педри.

Напомним, матч «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» на «Камп Ноу» подходит к концу, на табло – боевая ничья – 2:2. Следите за концовкой встречи в трансляции от портала Liveresult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Гави
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Барселона Барселона
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2
2
1.86 3.75 4.20
Видео
Окончен
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
Ренн Ренн
2
1
2.85 3.40 2.50
Видео
Окончен
Аякс Аякс
Унион Берлин Унион Берлин
0
0
1.83 3.85 4.20
Видео
Окончен
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
Рома Рома
1
0
2.80 3.40 2.60
Видео
16.02.23 в 23:00
Ювентус Ювентус
Нант Нант
1.42 4.70 7.80
Видео
16.02.23 в 23:00
Спортинг Л Спортинг Л
Митьюлланд Митьюлланд
1.62 4.30 5.40
Видео
16.02.23 в 23:00
Байер Л Байер Л
Монако Монако
2.05 3.60 3.65
Видео
16.02.23 в 23:00
Севилья Севилья
ПСВ ПСВ
2.14 3.55 3.45
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Февраля
22:40 · Лига Европы
«Ред Булл Зальцбург» в самой концовке забил победный мяч в ворота «Ромы»
22:39 · Лига Европы
Хави: «У нас очень хорошее молодое поколение»
22:38 · Лига Европы
«Шахтёр» победно дебютировал в Лиге Европы
22:38 · Лига Европы
Рэшфорд – первый игрок «МЮ», забивший на «Камп Ноу» с 1999 года
22:35 · Лига Европы
Левандовски впервые сыграл против «Манчестер Юнайтед»
22:30 · Лига Европы
«Ювентус» объявил состав на матч с «Нантом»
22:30 · Лига Европы
«Ювентус» - «Нант»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:30 · Лига Европы
«Байер» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:29 · Лига Европы
Гави не сыграет в ответном матче «МЮ» и «Барселоны»
22:23 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд остался без гола только в трёх из последних 16 матчей за «МЮ»
22:15 · Лига Европы
Матч «Барселона» – «МЮ» стал самым посещаемым в истории Лиги Европы
22:15 · Лига Европы
Хави: «Я хочу мяч, владение - это всё»
22:03 · Лига Европы
Педри не успеет восстановиться к ответному матчу с «Манчестер Юнайтед»
21:34 · Лига Европы
Педри получил травму и покинул поле
21:29 · Лига Европы
Хави: «С «Манчестер Юнайтед» меня связывают приятные воспоминания»
Все новости
Рекомендуем