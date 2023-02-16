Гави не сыграет в ответном матче «МЮ» и «Барселоны»

Молодой хавбек «Барселоны» Гави, как и Педри, не сможет помочь «сине-гранатовым» на «Олд Траффорд» в ответном матче против «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы. В первой встрече на стадии 1/16 финала юниор «Барсы» получил жёлтую карточку, таким образом, он пропустит следующий матч.

Ранее стало известно, что из-за повреждения против «МЮ» в ответном поединке, скорее всего, не сыграет Педри.

Напомним, матч «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» на «Камп Ноу» подходит к концу, на табло – боевая ничья – 2:2. Следите за концовкой встречи в трансляции от портала Liveresult.