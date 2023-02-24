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Лига Европы

Петер Шмейхель: «Прогресс «Манчестер Юнайтед» бесспорен»

24 Февраля 2023 • 07:00 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:1
Барселона
окончен

Английский «Манчестер Юнайтед» пробился в 1/8 финала Лиги Европы - само по себе не бог весть какое достижение, однако подопечные нидерландского специалиста Эрика тен Хага обыграли «Барселону» - весьма возможно, что более сложного соперника, даже еще и исторически неудобного, у них в этом розыгрыше не будет вплоть до финала (если команда, конечно, собирается туда). Успехи «Манчестер Юнайтед» прокомментировал бывший голкипер клуба Петер Шмейхель:

- «Манчестер Юнайтед» может выиграть все в этом сезоне, а может не выиграть ничего. Но, как бы там ни было, команда добилась роста, прогресс очевиден. У команды адекватное руководство в лице тен Хага и адекватный подход к решению проблема. Думаю, что сам Алекс Фергюсон сейчас думает «уау, ну наконец-то правильный человек у руля команды», - цитирует слова Шмейхеля BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Петер Шмейхель Эрик тен Хаг
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