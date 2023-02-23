Булыкин — о матче «Манчестер Юнайтед» - «Барселона»: «В этой игре нет фаворитов»

Бывший нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался в преддверии ответного матча плей-офф Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Барселона».

«Для меня в этой игре нет фаворитов. Я думаю, что основное время, скорее всего, закончится вничью. А дальше уже, как любят говорить, лотерея», — приводит слова Булыкина Sport24.

Эксперт добавил, что в обеих командах есть футболисты, которые способные решить исход поединка и выдать лучший матч в своей жизни.

Первая игра между «МЮ» и «Барселоной» завершилась со счетом 2:2. Ответная встреча пройдет сегодня, 23 февраля, начало — в 23:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию матча.