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Лига Европы

Булыкин — о матче «Манчестер Юнайтед» - «Барселона»: «В этой игре нет фаворитов»

23 Февраля 2023 • 09:19 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Барселона
1 2.30 X 3.50 2 3.30
Через 13 ч. 19 мин.

Бывший нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался в преддверии ответного матча плей-офф Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Барселона».

«Для меня в этой игре нет фаворитов. Я думаю, что основное время, скорее всего, закончится вничью. А дальше уже, как любят говорить, лотерея», — приводит слова Булыкина Sport24.

Эксперт добавил, что в обеих командах есть футболисты, которые способные решить исход поединка и выдать лучший матч в своей жизни.

Первая игра между «МЮ» и «Барселоной» завершилась со счетом 2:2. Ответная встреча пройдет сегодня, 23 февраля, начало — в 23:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Дмитрий Булыкин
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БАРСЕЛОНА
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