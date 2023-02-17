Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед».

«По игре и по накалу этот матч затмил все встречи в Лиге чемпионов. Ещё бы пару голиков забили. Если бы было 3:3, то вообще было бы замечательно. В принципе, вывеска очень сильная. В Лиге Европы играют команды такого уровня. Но что поделать, бывает. Многие хорошие команды играют в Лиге конференций. Хотя должны были в Лиге чемпионов. Игра была равна. Было переменное преимущество. В конце «Манчестеру» чуть-чуть повезло, потому что у «Барсы» там были моменты.

Что касается ответной встречи, то жду то же самое. Фаворита нет в преддверии второго матча. Нет правила выездного гола, тем более. То есть, «Барселона» не должна будет рисковать. Так что фаворита нет», - сказал Мостовой.