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Лига Европы

Фати – об ответном матче с «МЮ»: «Мы «Барса», мы не боимся»

21 Февраля 2023 • 00:20 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Барселона
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23.02 23:00

Молодая звезда «Барселоны» Ансу Фати поделился ожиданиями от поездки «сине-гранатовых» на «Олд Траффорд» в рамках ответного матча в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

«Сейчас мы в полном порядке, однако, и наш соперник тоже. Впереди нас ожидает очень трудная игра, но мы настроены отдать на поле все силы. С энтузиазмом идём вперёд, мы «Барса», и мы не боимся», - цитирует Фати Mundo Deportivo.

Напомним, ответное противостояние каталонцев и «манкунианцев» состоится 23 февраля в Манчестере. Первая встреча на «Камп Ноу» состоялась на прошлой неделе подарила всем любителям футбола боевую ничью – 2:2, поэтому шансы столь звёздных соперников на выход в следующий раунд равны.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Ансу Фати
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БАРСЕЛОНА
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