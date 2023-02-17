Известны подробности травмы Педри в матче против «МЮ»

Известны подробности травмы молодого хавбека «Барселоны» Педри – врачи диагностировали у него повреждение подколенного сухожилия правой ноги. Теперь молодого игрока ожидают несколько тестов, которые и дадут понять, когда он сможет вернуться на поле.

Молодой испанский полузащитник «Барселоны» Педри, напомним, получил повреждение в матче «сине-гранатовых» против «МЮ» на «Камп Ноу» вечером 16 февраля (2:2). Огромен риск, что он не восстановится к ответному матчу с «манкунианцами» на «Олд Траффорд».

Также в следующем матче не сможет сыграть еще один важный футболист центр поля «Барсы» - Гави.