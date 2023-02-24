Скоулз: «Мы очень давно такого не видели»

Английский «Манчестер Юнайтед» прошел «Барселону» и пробился в 1/8 финала Лиги Европы, в ответном матче подопечные Эрика тен Хага забили дважды и переломили ход неудачно начавшегося матча в свою пользу.

События игры прокомментировал Пол Скоулз - бывший футболист клуба, который считает, что болельщики получили настоящее наслаждение от прошедшего матча двух топ-клубов.

- Вы видели, что это значит для игроков. Мы не видели этого очень давно. Это невероятно. Видеть эту страсть, которую игроки и фанаты испытывают после побед - невероятное чувство, - цитирует слова Скоулза BBC Sport.