Рэшфорд – первый игрок «МЮ», забивший на «Камп Ноу» с 1999 года

Неудержимый нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд стал первым игроком «манкунианцев» с 1999 года, который забил на «Камп Ноу».

Последним в истории «МЮ» до Рэшфорда на «Камп Ноу» забивал никто иной как Уле-Гуннар Сульшер, это было в финале Лиги чемпионов в 1999 году против мюнхенской «Баварии».

Напомним, что «Барселона» и «МЮ» встречаются в рамках 1/16 финала текущего розыгрыша Лиги Европы, матч в Барселоне почти подошёл к концу – на табло боевая ничья – 2:2. Рэшфорд забил первый гол своей команды, второй гол гостям подарил Жюль Кунде. В составе «Барсы» по голу оформили Маркос Алонсо и Рафинья.