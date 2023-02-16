Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Рэшфорд – первый игрок «МЮ», забивший на «Камп Ноу» с 1999 года

16 Февраля 2023 • 22:38 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Барселона
23.02 23:00

Неудержимый нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд стал первым игроком «манкунианцев» с 1999 года, который забил на «Камп Ноу».

Последним в истории «МЮ» до Рэшфорда на «Камп Ноу» забивал никто иной как Уле-Гуннар Сульшер, это было в финале Лиги чемпионов в 1999 году против мюнхенской «Баварии».

Напомним, что «Барселона» и «МЮ» встречаются в рамках 1/16 финала текущего розыгрыша Лиги Европы, матч в Барселоне почти подошёл к концу – на табло боевая ничья – 2:2. Рэшфорд забил первый гол своей команды, второй гол гостям подарил Жюль Кунде. В составе «Барсы» по голу оформили Маркос Алонсо и Рафинья.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Камп Ноу Маркус Рэшфорд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Барселона Барселона
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2
2
1.86 3.75 4.20
Видео
Окончен
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
Ренн Ренн
2
1
2.85 3.40 2.50
Видео
Окончен
Аякс Аякс
Унион Берлин Унион Берлин
0
0
1.83 3.85 4.20
Видео
Окончен
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
Рома Рома
1
0
2.80 3.40 2.60
Видео
10 мин
Ювентус Ювентус
Нант Нант
0
0
1.42 4.70 7.80
Видео
10 мин
Спортинг Л Спортинг Л
Митьюлланд Митьюлланд
0
0
1.62 4.30 5.40
Видео
10 мин
Байер Л Байер Л
Монако Монако
0
0
2.05 3.60 3.65
Видео
10 мин
Севилья Севилья
ПСВ ПСВ
0
0
2.14 3.55 3.45
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Февраля
23:07 · Лига Европы
Хави: «Барселона» должна была вырывать победу»
22:59 · Лига Европы
Серхи Роберто – о ничьей с «МЮ»: «Обидно, что не смогли победить»
22:52 · Лига Европы
«Манчестер Юнайтед» остановился в шаге от повторения своей рекордной серии в еврокубках
22:47 · Лига Европы
«Фиорентина» практически гарантировала себе 1/8 финала: результаты матчей
22:40 · Лига Европы
«Ред Булл Зальцбург» в самой концовке забил победный мяч в ворота «Ромы»
22:39 · Лига Европы
Хави: «У нас очень хорошее молодое поколение»
22:38 · Лига Европы
«Шахтёр» победно дебютировал в Лиге Европы
22:38 · Лига Европы
Рэшфорд – первый игрок «МЮ», забивший на «Камп Ноу» с 1999 года
22:35 · Лига Европы
Левандовски впервые сыграл против «Манчестер Юнайтед»
22:30 · Лига Европы
«Ювентус» объявил состав на матч с «Нантом»
22:30 · Лига Европы
«Ювентус» - «Нант»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:30 · Лига Европы
«Байер» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:29 · Лига Европы
Гави не сыграет в ответном матче «МЮ» и «Барселоны»
22:23 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд остался без гола только в трёх из последних 16 матчей за «МЮ»
22:15 · Лига Европы
Матч «Барселона» – «МЮ» стал самым посещаемым в истории Лиги Европы
Все новости
Рекомендуем