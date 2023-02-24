Араухо: «Мы честно работали, но не получилось»

Английский «Манчестер Юнайтед» прошел «Барселону» и пробился в 1/8 финала Лиги Европы, в ответном матче подопечные Эрика тен Хага забили дважды и переломили ход неудачно начавшегося матча в свою пользу. Как оказалось, это был сотый матч уругвайского защитника Рональда Араухо в составе каталонского клуба. Он прокомментировал минувший матч.

- Первая половина игры была неплохой, но им удалось быстро вернуться в игру в самом начале второго тайма. Публика гнала их вперед и они смогли забить еще раз. Но я стараюсь оставаться позитивным, мы честно работали, есть что улучшить, постараемся быть лучше в следующем евросезоне. Конечно, хотелось отметить сотый матч лучше, но не получилось, - цитирует Араухо пресс-служба каталонского клуба.