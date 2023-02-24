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Лига Европы

Тен Хаг: «Меня не волнует, кто нас ждёт в следующем раунде»

24 Февраля 2023 • 06:00 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:1
Барселона
окончен

Английский «Манчестер Юнайтед» прошел «Барселону» и пробился в 1/8 финала Лиги Европы, в ответном матче подопечные Эрика тен Хага забили дважды и переломили ход неудачно начавшегося матча в свою пользу.

Нидерландский специалист доволен игрой и теперь он не боится никого в следующем раунде - ведь в прошлом году выбивший «Барсу» из Лиги Европы «Айнтрахт» затем выиграл турнир!

- Меня сейчас не волнует, кто нас ждет. На самом деле я думаю сейчас о матче с «Ньюкаслом». Кто бы там нас ни ждал, нам надо выигрывать, и все. При этом я одинаково уважаю любого оппонента, - цитирует слова тен Хага BT Sport.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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