Тен Хаг: «Меня не волнует, кто нас ждёт в следующем раунде»

Английский «Манчестер Юнайтед» прошел «Барселону» и пробился в 1/8 финала Лиги Европы, в ответном матче подопечные Эрика тен Хага забили дважды и переломили ход неудачно начавшегося матча в свою пользу.

Нидерландский специалист доволен игрой и теперь он не боится никого в следующем раунде - ведь в прошлом году выбивший «Барсу» из Лиги Европы «Айнтрахт» затем выиграл турнир!

- Меня сейчас не волнует, кто нас ждет. На самом деле я думаю сейчас о матче с «Ньюкаслом». Кто бы там нас ни ждал, нам надо выигрывать, и все. При этом я одинаково уважаю любого оппонента, - цитирует слова тен Хага BT Sport.