Тен Хаг: «Когда вы можете победить «Барселону», ваша вера возрастает»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о значимости победы над «Барселоной» в первом раунде плей-офф Лиги Европы.

«Мы обыграли команду, которая на восемь очков опережает «Реал» в Ла Лиге, и все видели, что они сделали с «Ливерпулем». Это означает, что мы обыграли великую команду. Когда вы можете победить «Барселону», одну из лучших команд в мире, ваша вера возрастает», — цитирует нидерландского специалиста издание Sport.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» прошёл испанский гранд по сумме двух встреч с общим счётом 4:3. В следующей стадии «красные дьяволы» будут противостоять «Бетису».