Хави: «Самое большое разочарование — вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес высказался после вылета команды из плей-офф Лиги Европы.

«Я сказал футболистам, что жизнь продолжается. Самое большое разочарование — вылет из Лиги чемпионов. Вылететь из Лиги Европы тоже неприятно, но мы продолжаем бороться за чемпионство и Кубок Испании», — цитирует Хави AS.

Напомним, «Барселона» проиграла в ответном стыковом матче Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2 и по сумму двух игр (3:4) покинула турнир.

В чемпионате Испании каталонский клуб продолжает уверенно лидировать, набрав 59 очков за 22 тура. Ближайшим преследователем является мадридский «Реал», который отстает на восемь баллов.