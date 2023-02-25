Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Хави: «Самое большое разочарование — вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов»

25 Февраля 2023 • 19:26 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:1
Барселона
окончен

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес высказался после вылета команды из плей-офф Лиги Европы.

«Я сказал футболистам, что жизнь продолжается. Самое большое разочарование — вылет из Лиги чемпионов. Вылететь из Лиги Европы тоже неприятно, но мы продолжаем бороться за чемпионство и Кубок Испании», —  цитирует Хави AS.

Напомним, «Барселона» проиграла в ответном стыковом матче Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2 и по сумму двух игр (3:4) покинула турнир.

В чемпионате Испании каталонский клуб продолжает уверенно лидировать, набрав 59 очков за 22 тура. Ближайшим преследователем является мадридский «Реал», который отстает на восемь баллов.

 

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Февраля
19:26 · Лига Европы
Хави: «Самое большое разочарование — вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов»
09:32 · Англия. Премьер-лига
Глеб оценил шансы в паре «Арсенал» - «Спортинг»
08:43 · Лига Европы
Хави обратился к игрокам «Барселоны» после провала в ЛЕ
08:15 · Лига Европы
Кавазашвили рассказал, что думает о Черчесове
00:06 · Лига Европы
Кечинов рассказал, что поможет «Ференцварошу» пройти «Байер»
24 Февраля
22:37 · Лига Европы
Бышовец: «Ференцварош» будет настроен на «Байер»
22:20 · Лига Европы
Вратарь «Севильи» Дмитрович рассказал о драке с фанатом ПСВ
22:02 · Испания. Ла Лига
Глеб – о вылете «Барселоны» из ЛЕ: «Полный провал»
21:46 · Лига Европы
Тен Хаг: «Когда вы можете победить «Барселону», ваша вера возрастает»
20:15 · Германия. Бундеслига
Нагучев: «Байер» напоминает мне казино»
19:51 · Лига Европы
Канчельскис — о победе «МЮ» над «Барселоной»: «Было очень похоже на игру 1994 года, когда мы стали чемпионами»
18:31 · Лига Европы
​Черчесов рассказал, почему «Ференцварош» примет «Байер» не на своём стадионе
18:20 · Лига Европы
Черчесов: «Байер» — молодая и интересная команда, нам надо правильно их проанализировать»
17:56 · Лига Европы
Канчельскис: «Черчесов добивается успеха за рубежом — это заслуживает отдельной похвалы»
17:35 · Лига Европы
Ди Мария — лучший игрок недели в Лиге Европы
Все новости
Рекомендуем