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Лига Европы

​Назначен судья на матч «Манчестер Юнайтед» - «Барселона»

22 Февраля 2023 • 15:31 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Барселона
1 2.20 X 3.45 2 3.20
23.02 23:00

В четверг пройдут ответные матчи первого этапа плей-офф Лиги Европы. Центральным будет противостояние «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» (в первом матче была ничья 2:2).

На страницах официального сайта УЕФА была размещена информация о судейских назначениях. Так, на «Олд Траффорд» будет работать бригада Клемана Тюрпена из Франции. У мониторов ВАР помогать Тюрпену будут его соотечественники – Жером Брисар и Вилли Делажо.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Барселона» стартует 23 февраля в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Клеман Тюрпен
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БАРСЕЛОНА
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