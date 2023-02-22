​Назначен судья на матч «Манчестер Юнайтед» - «Барселона»

В четверг пройдут ответные матчи первого этапа плей-офф Лиги Европы. Центральным будет противостояние «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» (в первом матче была ничья 2:2).

На страницах официального сайта УЕФА была размещена информация о судейских назначениях. Так, на «Олд Траффорд» будет работать бригада Клемана Тюрпена из Франции. У мониторов ВАР помогать Тюрпену будут его соотечественники – Жером Брисар и Вилли Делажо.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Барселона» стартует 23 февраля в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.