Тен Хаг: «Самая важная победа в качестве тренера «Манчестер Юнайтед»

Английский «Манчестер Юнайтед» прошел «Барселону» и пробился в 1/8 финала Лиги Европы, в ответном матче подопечные Эрика тен Хага забили дважды и переломили ход неудачно начавшегося матча в свою пользу. Наставник «Манчестер Юнайтед» признался, что это его главная победа в карьере наставника клуба.

- Да, были другие победы, с «Арсеналом» и «Ливерпулем», но тут речь о лидере чемпионата Испании, и это было двухматчевое противостояние. Победа над ними - это большая победа. Матч прошел на полных скоростях, они вышли вперед первыми, но у нас также были шансы сделать это, - цитирует слова тен Хага BT Sport.