«Барселона» выиграла лишь один из последних 15 матчей в Европе против соперников из Топ-5

Английский «Манчестер Юнайтед» прошел «Барселону» и пробился в 1/8 финала Лиги Европы, в ответном матче подопечные Эрика тен Хага забили дважды и переломили ход неудачно начавшегося матча в свою пользу.

Это поражение еще раз подчеркнуло, что, несмотря на удачный сезон в Ла Лиге, в европейском футболе авторитет «Барселоны» по-прежнему сильно подмочен. Любопытно, что из последних пятнадцати матчей в европейских турнирах против соперников из топ-5 лиг Европы «Барселона» выиграла лишь одну игру - ровно год назад у «Наполи», также в 1/16 финала Лиги Европы.

Пять матчей были сыграны вничью, а целых девять проиграны. Восстановление репутации откладывается как минимум до осени - и то, если «Барселона» снова не попадет в одну группу Лиги чемпионов с «Баварией»...