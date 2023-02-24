Петер Шмейхель: «Команды дали на поле все»

Английский «Манчестер Юнайтед» прошел «Барселону» и пробился в 1/8 финала Лиги Европы, в ответном матче подопечные Эрика тен Хага забили дважды и переломили ход неудачно начавшегося матча в свою пользу. Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель доволен увиденным, он похвалил обе команды за предоставленный спектакль.

- Это было прекрасно, два матча, совершенно непредсказуемых, которые могли пойти любым путем. Две команды, которые дали на поле все. В первом тайме «Барселона» была лучше, контролировала игру. Во второй половине встречи тен Хаг сделал замены и сразу получил результат, - цитирует слова Шмейхеля BBC Sport.