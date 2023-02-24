Араухо: «И не думал, что сыграю 100 матчей за «Барселону»

Английский «Манчестер Юнайтед» прошел «Барселону» и пробился в 1/8 финала Лиги Европы, в ответном матче подопечные Эрика тен Хага забили дважды и переломили ход неудачно начавшегося матча в свою пользу.

Как оказалось, это был сотый матч уругвайского защитника Рональда Араухо в составе каталонского клуба, он присоединился к нему в 2018 году, но впервые сыграл лишь осенью 2019. Араухо прокомментировал свой сотый матч за «Барселону»:

- Конечно, хотелось победить в свой сотый матч, но так уж получилось. Честно говоря, приходя в «Барселону», я и не думал, что сыграю за нее сто матчей. Напряженно работаю, и надеюсь, что впереди еще много игр тут, в составе «Барселоны», - цитирует слова Араухо пресс-служба клуба.