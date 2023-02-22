Тен Хаг: «Очевидно, что Гави и Педри — отличные игроки»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о важности Гави и Педри для «Барселоны» накануне ответного матча первого раунда плей-офф Лиги Европы.

«Очевидно, что Гави и Педри — отличные игроки. Несмотря на то, что они очень молоды, они оказывают большое влияние на игру «Барселоны». Но у команды большая глубина состава, у них есть игроки, которые смогут их заменить», — приводит слова нидерландского специалиста официальный сайт клуба. Тен Хаг также отметил, что не знает, как именно Хави собирается заменить своих молодых звёзд, которые пропустят предстоящую встречу.

Напомним, что Гави и Педри не сыграют на «Олд Траффорд» завтра, 23 февраля, из-за перебора жёлтых карточек и травмы соответственно. Первая встреча «МЮ» и «Барселоны» завершилась со счётом 2:2.