Араухо сыграл сотый матч за «Барселону»

Английский «Манчестер Юнайтед» прошел «Барселону» и пробился в 1/8 финала Лиги Европы, в ответном матче подопечные Эрика тен Хага забили дважды и переломили ход неудачно начавшегося матча в свою пользу.

Как оказалось, это был сотый матч уругвайского защитника Рональда Араухо в составе каталонского клуба, в котором он появился в 2018 году. Ранее Араухо, который при Хави стал основным защитником команды, выступал за «Бостон Ривер».

Его дебют во взрослой команде состоялся в октябре 2019 года, причем тогда «Барселона» проиграла 0:4 «Севилье», а Араухо удалили с поля после появления на замену. Но с тех пор многое изменилось к лучшему.