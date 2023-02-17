Тен Хаг: «Забитцер и Мартинес очень важны для «МЮ», нам не хватало их в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал возвращение Марселя Забитцера и Лисандро Мартинеса после дисквалификаций.

Оба футболиста пропустили первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Барселоны», который завершился со счётом 2:2, из-за перебора жёлтых карточек.

«Марсель и Лисандро – очень важные игроки для «Манчестер Юнайтед», нам не хватало их в прошлом матче с «Барселоной». Очень рад, что они вернулись в состав. С ними наша команда выглядит сильнее, что должно сыграть в нашу пользу в воскресном матче с «Лестером», – приводит пресс-служба «Манчестер Юнайтед» слова тен Хага.