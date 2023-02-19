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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг: «Мы не думаем о чемпионской гонке»

19 Февраля 2023 • 20:40 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:0
Лестер
окончен

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о борьбе за чемпионство в Английской премьер-лиге.

После победы над «Лестером» (3:0) «красные дьяволы» приблизились к лидирующему «Арсеналу» на расстояние пяти очков при одном матче в запасе у «канониров».

«Сейчас мы не думаем о чемпионской гонке, – признаётся тен Хаг в послематчевом интервью. – В четверг нам предстоит провести важнейшую игру с «Барселоной» в Лиге Европы, и все наши мысли заняты этим. Мы должны бороться на поле, а болельщики должны сделать «Олд Траффорд» нашей крепостью», – цитирует Sky нидерландского специалиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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