Тен Хаг: «Мы не думаем о чемпионской гонке»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о борьбе за чемпионство в Английской премьер-лиге.

После победы над «Лестером» (3:0) «красные дьяволы» приблизились к лидирующему «Арсеналу» на расстояние пяти очков при одном матче в запасе у «канониров».

«Сейчас мы не думаем о чемпионской гонке, – признаётся тен Хаг в послематчевом интервью. – В четверг нам предстоит провести важнейшую игру с «Барселоной» в Лиге Европы, и все наши мысли заняты этим. Мы должны бороться на поле, а болельщики должны сделать «Олд Траффорд» нашей крепостью», – цитирует Sky нидерландского специалиста.