Гринвуд может перейти в турецкий клуб

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд может продолжить карьеру в «Фенербахче», сообщает Fotospor.

По информации источника, представители турецкого клуба уже связались с руководством «красных дьяволов», чтобы обсудить возможный трансфер.

Ранее сообщалось, что 21-летний футболист, с которого были сняты обвинения в попытке изнасилования и нападения, сыграть за манкунианцев в текущем сезоне не сможет.

Напомним, что в последний раз Гринвуд выходил на поле 22 января 2022 года в матче 23-го тура АПЛ сезона-2021/2022 против «Вест Хэма» (1:0).

После 23 туров нынешнего розыгрыша чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 46 набранных очков.