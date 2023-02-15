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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гринвуд может перейти в турецкий клуб

15 Февраля 2023 • 11:46 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лестер
19.02 17:00

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд может продолжить карьеру в «Фенербахче», сообщает Fotospor.

По информации источника, представители турецкого клуба уже связались с руководством «красных дьяволов», чтобы обсудить возможный трансфер.

Ранее сообщалось, что 21-летний футболист, с которого были сняты обвинения в попытке изнасилования и нападения, сыграть за манкунианцев в текущем сезоне не сможет.

Напомним, что в последний раз Гринвуд выходил на поле 22 января 2022 года в матче 23-го тура АПЛ сезона-2021/2022 против «Вест Хэма» (1:0).

После 23 туров нынешнего розыгрыша чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 46 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛЕСТЕР
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