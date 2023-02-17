«Манчестер Юнайтед» взял на работу бывшего директора по футбольным операциям «Эвертона»

«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Дэвида Харрисона на должность директора по футбольным операциям. Ранее специалист занимал такой же пост в ливерпульском «Эвертоне».

В «Манчестер Юнайтед» Харрисон сменит Алана Доусона, который намерен покинуть манкунианцев грядущим летом.

На сегодняшний день «Манчестер Юнайтед» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 46 очков в 23 проведённых матчах. В следующем туре АПЛ «красные дьяволы» встретятся с «Лестером». Эта игра состоится в воскресенье, 19 февраля, и начнётся она в 17:00 по московскому времени.