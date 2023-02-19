Тен Хаг: «Вегхорст очень важен, его польза очевидна»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг вновь указал на пользу, которую приносит нападающий Ваут Вегхорст.

Нидерландский футболист вышел в стартовом составе в матче против «Лестера» (3:0), но не отметился результативными действиями, однако у рулевого нет вопросов к форварду: «Он выигрывает борьбу за мяч, прессингует, играет роль таргетмена при развитии атак. Пересматривая наш третий гол, вы можете отчётливо увидеть пользу, которое он принёс своим движением: благодаря нему открылось пространство для Бруну и Рэшфорда, сделавших гол», – цитирует тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед».