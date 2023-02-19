Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг: «Вегхорст очень важен, его польза очевидна»

19 Февраля 2023 • 21:58 Комментировать (3)
Манчестер Юнайтед
3:0
Лестер
окончен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг вновь указал на пользу, которую приносит нападающий Ваут Вегхорст.

Нидерландский футболист вышел в стартовом составе в матче против «Лестера» (3:0), но не отметился результативными действиями, однако у рулевого нет вопросов к форварду: «Он выигрывает борьбу за мяч, прессингует, играет роль таргетмена при развитии атак. Пересматривая наш третий гол, вы можете отчётливо увидеть пользу, которое он принёс своим движением: благодаря нему открылось пространство для Бруну и Рэшфорда, сделавших гол», – цитирует тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Ваут Вегхорст
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Ceroki
19 Февраля 2023 в 22:32
Если это не попытка завуалировать неудачный личный трансфер то можно думать и так )) он мне почемуто очень напоминает ,Братвайта и Люка Де Йонга .
wild cat
19 Февраля 2023 в 22:24
тююю.. типок нижэ расуждаит аб морде лица..)) хто бы аб энтам гаварил..ну ни как ни пацыент пахожый на пяту точку..))
Alex1972
19 Февраля 2023 в 22:08
Ну и рожа у него... Как у придурка .. Хе..
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Лестер Лестер
3
0
1.49 4.90 6.20
Видео
Окончен
Тоттенхэм Тоттенхэм
Вест Хэм Вест Хэм
2
0
1.71 4.10 4.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Февраля
22:35 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол вспомнил, как едва не перешёл в английский топ-клуб 1
22:26 · Англия. Премьер-лига
Ассистент Конте – о победе над «Вест Хэмом»: «Первый тайм получился непростым»
22:18 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд: «Хороший день»
22:16 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш: «Знаю, насколько для Рэшфорда важен его рекорд»
21:58 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Вегхорст очень важен, его польза очевидна» 3
21:42 · Англия. Премьер-лига
Мэддисон: «Всё могло быть иначе»
21:35 · Англия. Премьер-лига
Чилуэлл: «Трудно принять нынешнее положение «Челси», ведь недавно клуб выигрывал Лигу чемпионов»
21:26 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» уверенно выиграл дерби у «Вест Хэма»
21:24 · Англия. Премьер-лига
Роджерс: «Разочаровывающий результат, игра-то была»
20:40 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Мы не думаем о чемпионской гонке»
20:20 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Фернандеш был лучшим на поле»
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» - «Вест Хэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 1
18:53 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд установил личный рекорд
18:45 · Англия. Премьер-лига
Зиеш может сменить «Челси» на «Баварию»
17:46 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд сделал уже 20 результативных действий после чемпионата мира
Все новости
Рекомендуем