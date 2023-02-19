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Бруну Фернандеш: «Знаю, насколько для Рэшфорда важен его рекорд»

19 Февраля 2023 • 22:16 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:0
Лестер
окончен

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал успехи Маркуса Рэшфорда.

25-летний форвард отметился дублем в поединке с «Лестером» (3:0), забив 23-й и 24-й голы в текущем сезоне и обновив личный рекорд результативности за одну кампанию.

«Я сразу его поздравил, потому что знаю, насколько это важное достижение. Мы хотим помочь ему оставаться в текущей форме, но самое главное, конечно, чтобы команда продолжала побеждать, и сам Маркус с этим согласится. Впрочем, пока он забивает столько голов, нам будет проще добиваться побед», – цитирует Astro португальца, оформившего два ассиста в сегодняшней встрече.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Маркус Рэшфорд
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