Пельистри: «Думаю, тен Хаг поможет «МЮ» вернуться на вершину»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером команды Эриком тен Хагом. Уругваец считает, что нидерландский специалист вполне может вернуть манкунианцев на вершину.

«Эрик каждый раз говорит тебе, что именно ты должен улучшить, у него есть чёткое видение. Думаю, придерживаясь такого подхода, он поможет «Манчестер Юнайтед» вернуться на вершину», – цитирует Пельистри официальный сайт «красных дьяволов».

Пельистри в нынешнем сезоне всего однажды выходил в футболке «Манчестер Юнайтед» на матч Премьер-лиги. Ранее ходили слухи, что уругвайца могут отдать в аренду в один из бразильских клубов.